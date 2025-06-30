Сербский массовый протест перестает быть мирным

Президент Сербии Александр Вучич 29 июня выступил с обращением к нации после прошедшей накануне вечером в столице страны крупной акции протеста с элементами насилия. «Я просто не знаю, о чем они [протестующие] думали. Неужели они действительно думали, что они сильнее государства? Сильнее государства никого нет, как вы себе это представляли? В каком университете вы учились?» – сказал он, имея в виду студенческое ядро протеста. Сербия в итоге, по мнению Вучича, победила, пусть в целом из-за протестов за последние семь месяцев уровень иностранных инвестиций в страну упал на 40%.