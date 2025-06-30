Сербский массовый протест перестает быть мирным

Сербский массовый протест перестает быть мирнымПрезидент Александр Вучич не сдается
Президент Сербии Александр Вучич 29 июня выступил с обращением к нации после прошедшей накануне вечером в столице страны крупной акции протеста с элементами насилия. «Я просто не знаю, о чем они [протестующие] думали. Неужели они действительно думали, что они сильнее государства? Сильнее государства никого нет, как вы себе это представляли? В каком университете вы учились?» – сказал он, имея в виду студенческое ядро протеста. Сербия в итоге, по мнению Вучича, победила, пусть в целом из-за протестов за последние семь месяцев уровень иностранных инвестиций в страну упал на 40%.
Согласно официальным данным МВД, в акции приняло участие 36 000 человек (независимые наблюдатели «Архива публичных собраний» приводили оценку – до 140 000), что примерно в 3 раза уступает самому крупному, мартовскому, протесту. Но на этот раз начались столкновения с правоохранителями, из-за чего полиция, по словам главы МВД Ивицы Дачича, заведет уголовные дела против 26 человек. Вучич пообещал никого из них не амнистировать. Помощник директора полиции Сербии Деян Лукович заявил о том, что пострадало 48 стражей порядка.
Формально поводом для новой крупной акции послужил отказ Вучича до конца 28 июня согласиться с ультиматумом студентов, которые продолжают требовать расследования трагедии на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 г. и роспуска парламента. По совпадению ультиматум истекал в Видовдан – главный национальный христианский праздник Сербии, который не раз становился поворотной точкой в истории страны (битва на Косовом поле, убийство в Сараеве эрцгерцога Франца Фердинанда, разрыв Югославией отношений с СССР, выдача Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу). Протестующие громко требовали внеочередных выборов в парламент (по плану они пройдут в конце 2027 г.) и усиления борьбы с коррупцией.
Уже после окончания основной программы протеста среди недовольных появились радикалы в масках, которые начали поджигать файеры и атаковать полицию палками и камнями. Та в ответ применила силу и спецсредства, и именно это оппозицией подается как причина перехода протестов на новый уровень радикализации. Среди главных тем в соцсетях на следующий день – кадры, как сотрудники полиции якобы не пропускают машину скорой помощи, перед которой до того расступились протестующие. Вучич назвал это ложью и призвал СМИ опубликовать полную запись (на ней правоохранители в итоге пропускают скорую дальше).
Одновременно 28 июня в Белграде недалеко от здания парламента проходил менее многочисленный митинг сторонников Вучича, к которым вышел и он сам.
Нынешние протесты были более радикальными: явно просматривались тенденции усиления напора со стороны протестующих, создания провокаций и столкновений с правоохранительными органами, что в итоге и произошло, говорит программный менеджер Российского совета по международным делам Милан Лазович. Протестующие хотят показать свой решительный настрой, что они представляют собой реальную силу, с которой властям отныне придется считаться.
По мнению эксперта, тенденция радикализации протестов в Сербии весьма тревожна. Если последующие акции пойдут по пути насилия со стороны митингующих, то это явно будет означать, что в Сербии пытаются применить пресловутый сценарий цветной революции. Эта технология совершенствуется, туда добавляются новые элементы, применимые к конкретной стране, в данном случае к Сербии, отмечает Лазович. В частности, под предлогом борьбы с коррупцией активно вовлекается молодежь, в провокационных целях разыгрывается и «российская карта», которая заключается в утверждениях, что Вучич предает Россию, сильны спекуляции вокруг Косова – мол, Вучич сдает позиции и здесь и буквально завтра объявит об официальном признании независимости этого края.
Протестующие в последнее время несколько дезориентированы и не имеют ясной цели, так что непосредственной угрозы сейчас для власти нет, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич. Но в долгосрочной перспективе недовольство будет только нарастать, так как протест имеет под собой серьезные основания и не сойдет на нет из-за тактических сложностей, уверена эксперт.