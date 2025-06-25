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России и Сербии нужен диалог по вопросу экспорта вооружений

СВР дважды обвинила Белград в поставках оружия Украине
Милан Лазович , программный менеджер Российского совета по международным делам

В две волны, в конце мая нынешнего года и через месяц – в конце июня, Служба внешней разведки (СВР) России выступила с заявлением о том, что оборонные предприятия Сербии поставляют Украине снаряды и патроны для стрелкового оружия. В СВР назвали это недружественным актом, попыткой «выстрелить России в спину», а также выразили сожаление несогласованностью декларируемого Белградом нейтралитета с реальными действиями сербского военно-промышленного комплекса (ВПК).

В случае с Украиной речь идет прежде всего о поставках боеприпасов, производство которых сербский ВПК существенно нарастил за последние годы. Сербия стала одним из крупнейших европейских экспортеров вооружений. Так, сербский экспорт вооружения и военной техники в 2020 г. оценивался в $384,3 млн, в 2021 г. – в $500 млн. В 2022 г. этот показатель вырос более чем в 2 раза до $1,3 млрд, а в 2023 г. вырос уже до $1,6 млрд. Если говорить о номенклатуре экспорта вооружений, то это в первую очередь следующие категории: бронетехника и артиллерийские системы, крупнокалиберные и малокалиберные боеприпасы, ракеты для реактивных системы залпового огня (РСЗО), снаряды для артиллерийских систем большого калибра, БПЛА, штурмовые винтовки и карабины, противотанковые управляемые ракеты, минометы, пулеметы и гранатометы (все это в огромных количествах требуется Украине. – «Ведомости»). По данным Регистра обычных вооружений ООН (UNROCA), основными крупными импортерами вооружений из Сербии являются Болгария, США, ОАЭ, Саудовская Аравия и Ирак. К слову, в 2016 г. в СМИ также просачивалась информация о том, что Сербия осуществляла ограниченные поставки вооружений оппозиции в Сирии преимущественно в виде штурмовых винтовок, минометных мин, ракетных пусковых установок, противотанкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Вооружения попали с Балкан в страны Персидского залива и государства, граничащие с Сирией. Об этом говорилось в докладе Балканской сети журналистских расследований (BIRN).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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