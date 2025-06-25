России и Сербии нужен диалог по вопросу экспорта вооружений

В случае с Украиной речь идет прежде всего о поставках боеприпасов, производство которых сербский ВПК существенно нарастил за последние годы. Сербия стала одним из крупнейших европейских экспортеров вооружений. Так, сербский экспорт вооружения и военной техники в 2020 г. оценивался в $384,3 млн, в 2021 г. – в $500 млн. В 2022 г. этот показатель вырос более чем в 2 раза до $1,3 млрд, а в 2023 г. вырос уже до $1,6 млрд. Если говорить о номенклатуре экспорта вооружений, то это в первую очередь следующие категории: бронетехника и артиллерийские системы, крупнокалиберные и малокалиберные боеприпасы, ракеты для реактивных системы залпового огня (РСЗО), снаряды для артиллерийских систем большого калибра, БПЛА, штурмовые винтовки и карабины, противотанковые управляемые ракеты, минометы, пулеметы и гранатометы (все это в огромных количествах требуется Украине. – «Ведомости»). По данным Регистра обычных вооружений ООН (UNROCA), основными крупными импортерами вооружений из Сербии являются Болгария, США, ОАЭ, Саудовская Аравия и Ирак. К слову, в 2016 г. в СМИ также просачивалась информация о том, что Сербия осуществляла ограниченные поставки вооружений оппозиции в Сирии преимущественно в виде штурмовых винтовок, минометных мин, ракетных пусковых установок, противотанкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Вооружения попали с Балкан в страны Персидского залива и государства, граничащие с Сирией. Об этом говорилось в докладе Балканской сети журналистских расследований (BIRN).