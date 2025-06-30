Песков сообщил о беспрецедентном давлении на Сербию

Поводом для протестов стал отказ президента Сербии Александра Вучича выполнить ультиматум студентов, требующих расследования трагедии на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 г. и роспуска парламента. Ультиматум истек в Видовдан – главный национальный праздник республики, который исторически становился поворотной точкой в судьбе страны (битва на Косовом поле, убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, разрыв Югославией отношений с СССР, выдача Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу).