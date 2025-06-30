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Песков сообщил о беспрецедентном давлении на Сербию

Ведомости

На Сербию оказывается беспрецедентное внешнее давление. Нельзя исключать, что используются технологии по провоцированию цветных революций. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Но мы не сомневаемся, что нынешнее сербское руководство сможет в самое ближайшее время восстановить законность и спокойствие в республике», – подчеркнул представитель Кремля.

28 июня в Сербии началась новая волна протестов. Акции переросли в столкновения с силовиками. К вечеру 29 июня протестующие перекрыли несколько ключевых дорог в Белграде, что нарушило нормальное функционирование города.

Поводом для протестов стал отказ президента Сербии Александра Вучича выполнить ультиматум студентов, требующих расследования трагедии на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 г. и роспуска парламента. Ультиматум истек в Видовдан – главный национальный праздник республики, который исторически становился поворотной точкой в судьбе страны (битва на Косовом поле, убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, разрыв Югославией отношений с СССР, выдача Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу).

Протестующие требовали проведения внеочередных выборов в парламент (по плану они должны состояться в конце 2027 г.) и усиления мер борьбы с коррупцией. По официальным данным МВД, в акции приняли участие 36 000 человек, независимые наблюдатели «Архива публичных собраний» приводили оценку – до 140 000.

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