Песков: Одесса неразрывно связана с Россией

27 июня помощник президента РФ Владимир Мединский заявлял, что он готов поговорить с генсеком НАТО Марком Рютте об истории Малороссии и войска Запорожского. Помощник президента РФ говорил, что даже готов отправить Рютте учебник по истории России шестого класса. Но отмечал, что смысла в этом не видит, так как генсек НАТО «все равно читать его не будет».