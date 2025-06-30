Песков: Одесса неразрывно связана с Россией
История Одессы неразрывна связана с Россией. Об этом в ходе брифинга заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отвечал на вопрос, какой совет дал бы Кремль мэру Одессы Геннадию Труханову. Он заявил о том, что Одесса – это не русский город и никогда России не принадлежала. Песков рекомендовал Труханову взять учебник по истории или исторические материалы для ознакомления.
«Безусловно, как и у любого города, у Одессы своя история, своя собственная история, богатая история. Но эта история неразрывно связана с Россией. Это очевидный факт», – подчеркнул Песков.
22 июня Владимир Путин на встрече с главными редакторами учебников истории рассказывал, что после распада Российской империи Коммунистическая партия пыталась восстановить государственность, в том числе за счет идеи «коренизации» и признания якобы существовавшей ранее независимости Украины.
27 июня помощник президента РФ Владимир Мединский заявлял, что он готов поговорить с генсеком НАТО Марком Рютте об истории Малороссии и войска Запорожского. Помощник президента РФ говорил, что даже готов отправить Рютте учебник по истории России шестого класса. Но отмечал, что смысла в этом не видит, так как генсек НАТО «все равно читать его не будет».