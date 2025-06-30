Кремль принял к сведению заявление Грэма об антироссийских санкциях
В Кремле приняли к сведению сообщение американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) насчет якобы готовности президента США Дональда Трампа усилить санкции против стран, которые закупают товары у России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Позиции сенатора нам хорошо известны, они хорошо известны всему миру. Он, скажем так, относится к группе таких заядлых русофобов», – сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что «была бы воля» Грэма, упомянутые санкции уже давно были бы введены.
«Помогло бы это урегулированию? Это вопрос, которым должны задаваться те, кто инициирует такие события», – добавил пресс-секретарь российского лидера.
29 июня сенатор-демократ Крис Кунс заявлял, что американский сенат может обсудить законопроект о введении новых санкций против России уже на следующей неделе. Перед этим Грэм говорил, что сенат рассмотрит законопроект об ужесточении антироссийских санкций в июле. Согласно утверждению Грэма, Трамп считает, что для принятия законопроекта «настало время».
Законопроект, значительно ужесточающих санкций против России, был представлен группой сенаторов в апреле. Его основными авторами стали Грэм и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Документ предполагает, в частности, введение вторичных санкций против торговых партнеров России. Предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.