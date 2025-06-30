Кремль принял к сведению заявление Грэма об антироссийских санкциях

29 июня сенатор-демократ Крис Кунс заявлял, что американский сенат может обсудить законопроект о введении новых санкций против России уже на следующей неделе. Перед этим Грэм говорил, что сенат рассмотрит законопроект об ужесточении антироссийских санкций в июле. Согласно утверждению Грэма, Трамп считает, что для принятия законопроекта «настало время».