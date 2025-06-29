Сенат США может рассмотреть новые санкции против России на следующей неделе

Сенат США может рассмотреть новые санкции против России на следующей неделеС таким утверждением выступил сенатор-демократ Крис Кунс
Американский сенат может рассмотреть законопроект о введении новых санкций против России уже на следующей неделе. Об этом заявил сенатор-демократ Крис Кунс в интервью телеканалу Fox News.
«У сенаторов [Линдси] Грэма и [Ричарда] Блюменталя есть законопроект о санкциях, который, я надеюсь, мы рассмотрим и примем на следующей неделе», — сказал Кунс, который в прошлом неоднократно призывал к ужесточению антироссийских санкций.
В ходе интервью он также похвалил Украину за атаки, которые она провела в глубине российской территории.
До этого сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что сенат рассмотрит законопроект об ужесточении санкций против России в июле. Президент США Дональд Трамп считает, что для принятия этого законопроекта «настало время», утверждает Грэм.
Законопроект о существенном ужесточении антироссийских санкций был представлен в апреле группой сенаторов. Его основными авторами стали Грэм и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Он предусматривает в том числе введение вторичных санкций против торговых партнеров России. В документе предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.
Вместе с тем эксперты скептически отнеслись к введению таких мер, поскольку российские энергоресурсы поставляются во многие страны, включая Китай, Индию, а также государства Евросоюза. Принятие таких ограничений приведет к тому, что США окажутся в состоянии торговой войны с большинством стран мира, писала The Washington Post.
До сих пор Трамп и другие представители его администрации, в частности, госсекретарь Марко Рубио, выступали против введения новых санкций против России, поскольку это может привести к срыву переговорного процесса по Украине. Однако Трамп в разговоре с журналистами допускал, что может пойти на ужесточение санкций, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров с Киевом.
4 июня специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог сообщал, что санкции против России, включая меры в отношении третьих стран, уже разработаны и ожидают утверждения. По его словам, для их вступления в силу необходимо одобрение парламента и подпись Трампа. Тогда же стало известно, что Трамп попросил сенат отложить рассмотрение законопроекта о новых антироссийских санкциях.
29 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подтолкнуть Москву сесть за стол переговоров можно только логикой и аргументами, сделать это за счет какого-то давления или силы невозможно.