Сенат США может рассмотреть новые санкции против России на следующей неделе

До сих пор Трамп и другие представители его администрации, в частности, госсекретарь Марко Рубио, выступали против введения новых санкций против России, поскольку это может привести к срыву переговорного процесса по Украине. Однако Трамп в разговоре с журналистами допускал, что может пойти на ужесточение санкций, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров с Киевом.