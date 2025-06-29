Грэм заявил о готовности Трампа принять закон о новых санкциях против России
Президент США Дональд Трамп считает, что «настало время» для принятия законопроекта о новых санкциях против Москвы, заявил американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) в интервью телеканалу ABC News.
По его данным, сенат США приступит к рассмотрению инициативы уже в июле.
«На следующий день после июльского перерыва мы намерены провести законопроект», – сказал он.
Законопроект был представлен в апреле двухпартийной группой сенаторов. Его основными авторами стали Грэм и сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе введение вторичных санкций против торговых партнеров России. В документе предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.
11 июня министр финансов США Скотт Бессент призвал конгресс учитывать последствия новых антироссийских санкций и предоставить администрации гибкость для поддержки мирных переговоров по Украине.
Согласно оценке The Washington Post, у этой инициативы есть серьезный изъян: ее реализация фактически развяжет торговую войну между США и почти всем миром, что нанесет Соединенным Штатам больший ущерб, чем России.