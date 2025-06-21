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МИД: проект США о пошлинах в размере 500% вряд ли повлияет на торговлю с РФ

Ведомости

Инициатива американских сенаторов по введению 500%-ных пошлин на товары из стран, покупающих российские энергоресурсы, вряд ли повлечет за собой отказ других государств от торговли с Москвой. Такое мнение в интервью «РИА Новости» высказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Замглавы МИДа назвал этот законопроект «очень жестким» и указал, что в США есть соответствующие процедуры, чтобы подобные предложения проходили и могли вступать в силу.

«Если эффект рассчитан на то, чтобы все прекратили с Россией торговать, то вряд ли это наступит, потому что это невыгодно нефтяному рынку прежде всего», – сказал он.

Законопроект был представлен в апреле двухпартийной группой сенаторов. Его основными авторами стали Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, включенный в российский перечень террористов и экстремистов) и сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе введение вторичных санкций против торговых партнеров России. В документе предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.

11 июня министр финансов США Скотт Бессент призвал конгресс учитывать последствия новых антироссийских санкций и предоставить администрации гибкость для поддержки мирных переговоров по Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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