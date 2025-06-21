МИД: проект США о пошлинах в размере 500% вряд ли повлияет на торговлю с РФ
Инициатива американских сенаторов по введению 500%-ных пошлин на товары из стран, покупающих российские энергоресурсы, вряд ли повлечет за собой отказ других государств от торговли с Москвой. Такое мнение в интервью «РИА Новости» высказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.
Замглавы МИДа назвал этот законопроект «очень жестким» и указал, что в США есть соответствующие процедуры, чтобы подобные предложения проходили и могли вступать в силу.
«Если эффект рассчитан на то, чтобы все прекратили с Россией торговать, то вряд ли это наступит, потому что это невыгодно нефтяному рынку прежде всего», – сказал он.
Законопроект был представлен в апреле двухпартийной группой сенаторов. Его основными авторами стали Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, включенный в российский перечень террористов и экстремистов) и сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе введение вторичных санкций против торговых партнеров России. В документе предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.
11 июня министр финансов США Скотт Бессент призвал конгресс учитывать последствия новых антироссийских санкций и предоставить администрации гибкость для поддержки мирных переговоров по Украине.