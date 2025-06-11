Бессент предостерег конгресс США от ужесточения санкций против РФ
Министр финансов США Скотт Бессент от имени администрации американского президента Дональда Трампа попросил конгресс страны учитывать последствия возможного принятия законопроекта об антироссийских санкциях. Об этом он заявил в ходе слушания в палате представителей по вопросам бюджета. Трансляцию мероприятия проводил телеканал CBS News.
Он отметил, что экономические рычаги остаются важной составляющей стратегии США по прекращению украинского конфликта. Минфин готов принять соответствующие меры, подчеркнул он. Тем не менее Бессент призвал конгресс продолжать предоставлять администрации Трампа гибкость для поддержки переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
Министр также заявил, что у ведомства есть все необходимые ресурсы для соблюдения санкционного режима в отношении России.
Соответствующий законопроект был представлен в апреле двухпартийной группой сенаторов. Его основными авторами стали Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, включенный в российский перечень террористов и экстремистов) и сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе введение вторичных санкций против торговых партнеров России. В документе предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники 6 июня сообщила, что администрация президента США пытается убедить сенатора Грэма значительно смягчить его законопроект об антироссийских санкциях. Трамп опасается, как утверждалось в статье, что принятие документа может помешать восстановлению отношений между США и Россией.
7 июня Трамп заявил, что не пытается добиться послаблений в законопроекте о санкциях против России, он еще не принял решения насчет инициативы.