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Бессент предостерег конгресс США от ужесточения санкций против РФ

Ведомости

Министр финансов США Скотт Бессент от имени администрации американского президента Дональда Трампа попросил конгресс страны учитывать последствия возможного принятия законопроекта об антироссийских санкциях. Об этом он заявил в ходе слушания в палате представителей по вопросам бюджета. Трансляцию мероприятия проводил телеканал CBS News.

Он отметил, что экономические рычаги остаются важной составляющей стратегии США по прекращению украинского конфликта. Минфин готов принять соответствующие меры, подчеркнул он. Тем не менее Бессент призвал конгресс продолжать предоставлять администрации Трампа гибкость для поддержки переговоров по урегулированию ситуации на Украине. 

Министр также заявил, что у ведомства есть все необходимые ресурсы для соблюдения санкционного режима в отношении России.

Соответствующий законопроект был представлен в апреле двухпартийной группой сенаторов. Его основными авторами стали Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, включенный в российский перечень террористов и экстремистов) и сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе введение вторичных санкций против торговых партнеров России. В документе предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники 6 июня сообщила, что администрация президента США пытается убедить сенатора Грэма значительно смягчить его законопроект об антироссийских санкциях. Трамп опасается, как утверждалось в статье, что принятие документа может помешать восстановлению отношений между США и Россией.

7 июня Трамп заявил, что не пытается добиться послаблений в законопроекте о санкциях против России, он еще не принял решения насчет инициативы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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