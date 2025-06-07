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Трамп еще не принял решение по проекту о санкциях против России

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что не пытается добиться послаблений в законопроекте о санкциях против России, он еще не принял решение насчет инициативы сенатора Линдси Грэма (включен в российский перечень террористов и экстремистов).

«У них есть законопроект, и решение будет за мной. Это мой выбор. Они так все устроили… Я еще не принял решение – это очень сильный законопроект», – сказал Трамп журналистам пула Белого дома.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники 6 июня сообщила, что администрация президента США пытается убедить сенатора Грэма значительно смягчить его законопроект об антироссийских санкциях. Трамп опасается, как утверждалось в статье, что принятие документа может помешать восстановлению отношений между США и Россией.

4 июня председатель комитета по делам вооруженных сил сената США Роджер Уикер говорил также, что Трамп попросил однопартийцев в сенате временно не выносить на голосование законопроект о санкциях. Документ был представлен в апреле двухпартийной группой сенаторов, его основными авторами стали Грэм и сенатор Ричард Блументал. Инициатива предусматривает в том числе введение вторичных санкций против торговых партнеров России и импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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