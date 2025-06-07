Трамп еще не принял решение по проекту о санкциях против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что не пытается добиться послаблений в законопроекте о санкциях против России, он еще не принял решение насчет инициативы сенатора Линдси Грэма (включен в российский перечень террористов и экстремистов).
«У них есть законопроект, и решение будет за мной. Это мой выбор. Они так все устроили… Я еще не принял решение – это очень сильный законопроект», – сказал Трамп журналистам пула Белого дома.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники 6 июня сообщила, что администрация президента США пытается убедить сенатора Грэма значительно смягчить его законопроект об антироссийских санкциях. Трамп опасается, как утверждалось в статье, что принятие документа может помешать восстановлению отношений между США и Россией.
4 июня председатель комитета по делам вооруженных сил сената США Роджер Уикер говорил также, что Трамп попросил однопартийцев в сенате временно не выносить на голосование законопроект о санкциях. Документ был представлен в апреле двухпартийной группой сенаторов, его основными авторами стали Грэм и сенатор Ричард Блументал. Инициатива предусматривает в том числе введение вторичных санкций против торговых партнеров России и импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.