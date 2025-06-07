Трамп еще не принял решение по проекту о санкциях против России

4 июня председатель комитета по делам вооруженных сил сената США Роджер Уикер говорил также, что Трамп попросил однопартийцев в сенате временно не выносить на голосование законопроект о санкциях. Документ был представлен в апреле двухпартийной группой сенаторов, его основными авторами стали Грэм и сенатор Ричард Блументал. Инициатива предусматривает в том числе введение вторичных санкций против торговых партнеров России и импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.