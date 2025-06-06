WSJ: администрация Трампа просит Грэма смягчить проект о санкциях против России

По данным издания, Трамп опасается, что принятие документа может помешать восстановлению отношений между США и Россией, несмотря на то, что он стремится достичь урегулирования конфликта на Украине. Собеседники газеты уточнили, что в последние недели представители Белого дома и других ведомств в неофициальном порядке связывались с офисом Грэма, настаивая на внесении послаблений в законопроект.