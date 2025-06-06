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WSJ: администрация Трампа просит Грэма смягчить проект о санкциях против России

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина, включенный в российский перечень террористов и экстремистов) значительно смягчить его законопроект об антироссийских санкциях. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп опасается, что принятие документа может помешать восстановлению отношений между США и Россией, несмотря на то, что он стремится достичь урегулирования конфликта на Украине. Собеседники газеты уточнили, что в последние недели представители Белого дома и других ведомств в неофициальном порядке связывались с офисом Грэма, настаивая на внесении послаблений в законопроект.

В частности, они просили включить в документ исключения, которые позволили бы Трампу выбирать, кто или что будут подвергаться ограничительным мерам. В качестве еще одного послабления предлагается заменить слово «должен» на «может» в тексте законопроекта.

Сенатор Ричард Блументал (демократ от штата Коннектикут) подтвердил изданию проведение закрытых переговоров с Белым домом, но отказался комментировать их содержание.

4 июня председатель комитета по делам вооруженных сил сената США Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи) рассказал, что Трамп попросил однопартийцев в сенате временно не выносить на голосование законопроект, который предусматривает ужесточение санкций против России.

Упомянутый законопроект был представлен в апреле двухпартийной группой сенаторов. Его основными авторами стали Грэм и Блюменталь. Инициатива предусматривает в том числе введение вторичных санкций против торговых партнеров России. В документе предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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