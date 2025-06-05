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Песков: тема санкций во время разговора Путина и Трампа не затрагивалась

Ведомости

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонных переговоров, состоявшихся 4 июня, не обсуждали антироссийские санкции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

По его словам, не было вопросов ни об их возможной отмене, ни о вероятности новых ограничений.

«Санкционная тематика никак не затрагивалась», – пояснил представитель Кремля.

4 июня стало известно, что Трамп попросил сенат отложить рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России. Об этом рассказал председатель комитета по делам вооруженных сил сената Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи). По его словам, американский лидер попросил не выносить документ на голосование на текущей неделе.

Законопроект был представлен еще в начале апреля двухпартийной группой сенаторов. Его основными авторами стали Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесенный в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут).

Законопроект предусматривает, в частности, введение вторичных санкций против торговых партнеров РФ. В документе предложили установить пошлины в размере 500% на импорт товаров из стран, которые закупают у России нефть, газ, уран и другие ресурсы.

4 июня специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог сообщал, что санкции против России, включая меры в отношении третьих стран, уже разработаны и ожидают утверждения. По его словам, для их вступления в силу необходимо одобрение Конгресса и подпись президента Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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