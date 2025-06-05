Песков: тема санкций во время разговора Путина и Трампа не затрагивалась

4 июня стало известно, что Трамп попросил сенат отложить рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России. Об этом рассказал председатель комитета по делам вооруженных сил сената Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи). По его словам, американский лидер попросил не выносить документ на голосование на текущей неделе.