Песков: тема санкций во время разговора Путина и Трампа не затрагивалась
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонных переговоров, состоявшихся 4 июня, не обсуждали антироссийские санкции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.
По его словам, не было вопросов ни об их возможной отмене, ни о вероятности новых ограничений.
«Санкционная тематика никак не затрагивалась», – пояснил представитель Кремля.
4 июня стало известно, что Трамп попросил сенат отложить рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России. Об этом рассказал председатель комитета по делам вооруженных сил сената Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи). По его словам, американский лидер попросил не выносить документ на голосование на текущей неделе.
Законопроект был представлен еще в начале апреля двухпартийной группой сенаторов. Его основными авторами стали Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесенный в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут).
Законопроект предусматривает, в частности, введение вторичных санкций против торговых партнеров РФ. В документе предложили установить пошлины в размере 500% на импорт товаров из стран, которые закупают у России нефть, газ, уран и другие ресурсы.
4 июня специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог сообщал, что санкции против России, включая меры в отношении третьих стран, уже разработаны и ожидают утверждения. По его словам, для их вступления в силу необходимо одобрение Конгресса и подпись президента Трампа.