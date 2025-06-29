WP: принятие законопроекта о санкциях против РФ грозит США войной со всем миром

Новым инструментом давления должен стать 500%-ный тариф на страны, торгующие с Россией нефтью, газом, ураном и нефтепродуктами. Такой шаг фактически прекратит торговлю США с этими государствами. Главная проблема, пишет WP, в том, что среди покупателей российской нефти не только Китай, но и ключевые партнеры США: Индия, Турция, ЕС, Бразилия, Южная Корея, Тайвань и Япония. Особенно показателен пример Евросоюза, который в 2024 г. закупил российских энергоносителей на $23 млрд – больше, чем выделил помощи Украине ($19 млрд).