WP: принятие законопроекта о санкциях против РФ грозит США войной со всем миром
Законопроект сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов), предусматривающий самые жесткие торговые санкции против России, на первый взгляд должен удовлетворить сторонников Украины. Однако у этой инициативы есть серьезный изъян: ее реализация фактически развяжет торговую войну США почти со всем миром, что нанесет Соединенным Штатам больший ущерб, чем России, пишет The Washington Post (WP).
Основное положение законопроекта гласит, что Россия должна подвергнуться «максимальным санкциям» при отказе от мирных переговоров с Украиной. Однако США уже ввели беспрецедентные ограничения: заморозили $280 млрд российских активов за рубежом, отключили ключевые банки от SWIFT, запретили импорт российской нефти и газа, ограничили инвестиции в энергетический сектор.
Новым инструментом давления должен стать 500%-ный тариф на страны, торгующие с Россией нефтью, газом, ураном и нефтепродуктами. Такой шаг фактически прекратит торговлю США с этими государствами. Главная проблема, пишет WP, в том, что среди покупателей российской нефти не только Китай, но и ключевые партнеры США: Индия, Турция, ЕС, Бразилия, Южная Корея, Тайвань и Япония. Особенно показателен пример Евросоюза, который в 2024 г. закупил российских энергоносителей на $23 млрд – больше, чем выделил помощи Украине ($19 млрд).
Грэм предлагает исключить из санкционного списка страны, помогающие Украине. Однако парадокс в том, что сами США продолжают импортировать российский уран – в 2023 г. на него приходилось 12% всех поставок, вдвое больше, чем американского. Хотя закон о запрете российского урана был подписан Байденом, действие санкций отложено до 2028 г., и в феврале 2024-го «Росатом» возобновил поставки.
При таком раскладе введение 500%-ных пошлин выглядит двойным стандартом. Хотя законопроект уже поддержали более 80 сенаторов, остается неясным, осознают ли они последствия этой инициативы для глобальной экономики и самих США, заключает издание.
Законопроект был представлен в апреле двухпартийной группой сенаторов. Его основными авторами стали Грэм и сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе введение вторичных санкций против торговых партнеров России.