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Песков: Россию нельзя подтолкнуть к переговорам с помощью санкций

В Кремле считают очередные ограничения незаконными
Полина Худякова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Очередной пакет санкций Евросоюза против России будет принят, РФ в этом не сомневается, но подтолкнуть Москву таким образом к переговорам невозможно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Журналист Павел Зарубин напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона, который считает, что 18-й пакет санкций должен подтолкнуть Россию к возвращению за стол переговоров. В новый пакет мер пакете включены ограничения на продажу российской нефти в третьи страны.

Подтолкнуть Москву сесть за стол переговоров можно только логикой и аргументами, сделать это за счет какого-то давления или силы невозможно, подчеркнул представитель Кремля.

«Чем серьезнее пакет санкций, которые, я еще раз повторюсь, мы считаем незаконными, чем серьезнее, ну, скажем так, как от ружья отдача в плечо. Все-таки оружие это обоюдоострое. И поэтому давайте дождемся, в каком виде он будет принят», – сказал Песков.

Россия не сомневается, что ЕС примет новые ограничения против нее, учитывая «оголтелый» и «милитаристский» настрой европейцев, продолжил он. Западные страны продолжат это делать, но почти за четыре года санкций, говорит Песков, у РФ появилась «какая-то резистентность», страна научилась минимизировать последствия таких пакетов.

В рамках 18-го пакета антироссийских санкций, как стало известно ранее, Евросоюз может ввести запрет на использование энергетической инфраструктуры РФ, включая трубопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Кроме того, ЕК предложила снизить «потолок цен» на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, отключить от SWIFT 22 российских банка, включить в санкционный список 70 танкеров «теневого флота» РФ и запретить странам Евросоюза закупать нефтепродукты из российского сырья.

В ночь на 27 июня глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что саммит Евросоюза не смог утвердить 18-й пакет санкций. 23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что Венгрия и Словакия не поддержали 18-й пакет антироссийских санкций, так как рестрикции подразумевают запрет на применение природного газа и сырой нефти из РФ, что невыгодно в том числе для Будапешта и Братиславы.

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