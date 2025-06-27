Газета
Телеграм
Главная / Политика /

ЕС не утвердил 18-й пакет антироссийских санкций

Ведомости

Очередной, 18-й пакет санкций против России не был утвержден саммитом Евросоюза. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в ходе пресс-конференции.

«Работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена, она находится на продвинутой стадии», – отметил Кошта (цитата по ТАСС).

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом заявила, что работа над 18-м пакетом «идет полным ходом». О возможных сроках ее завершения она умолчала.

Дипломатические источники агентства в Брюсселе сообщили, что утверждение очередного пакета санкций было заблокировано Словакией. Вопрос снова будут рассматривать послы европейских стран.

23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия не поддержали введение 18-го пакета санкций против России. По его словам, новые рестрикции подразумевают запрет на применение российского природного газа и сырой нефти, что невыгодно в том числе для Будапешта и Братиславы.

26 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС ради принятия антироссийских санкций сделал Венгрии «очень хорошее предложение».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных