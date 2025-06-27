ЕС не утвердил 18-й пакет антироссийских санкций

23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия не поддержали введение 18-го пакета санкций против России. По его словам, новые рестрикции подразумевают запрет на применение российского природного газа и сырой нефти, что невыгодно в том числе для Будапешта и Братиславы.