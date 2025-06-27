ЕС не утвердил 18-й пакет антироссийских санкций
Очередной, 18-й пакет санкций против России не был утвержден саммитом Евросоюза. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в ходе пресс-конференции.
«Работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена, она находится на продвинутой стадии», – отметил Кошта (цитата по ТАСС).
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом заявила, что работа над 18-м пакетом «идет полным ходом». О возможных сроках ее завершения она умолчала.
Дипломатические источники агентства в Брюсселе сообщили, что утверждение очередного пакета санкций было заблокировано Словакией. Вопрос снова будут рассматривать послы европейских стран.
23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия не поддержали введение 18-го пакета санкций против России. По его словам, новые рестрикции подразумевают запрет на применение российского природного газа и сырой нефти, что невыгодно в том числе для Будапешта и Братиславы.
26 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС ради принятия антироссийских санкций сделал Венгрии «очень хорошее предложение».