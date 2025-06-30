Путин рассказал, как правильно качать пресс

В ходе мероприятия Путин рассказал, что в 2030 г. ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем показателям. Он сообщил, что для этого потребуется построить заново или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры.