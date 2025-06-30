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Путин рассказал, как правильно качать пресс

Ведомости

В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития новых регионов президент РФ Владимир Путин дал совет спортсменам, как лучше качать пресс. Его слова передает Кремль. 

Совещание проходит в формате видеоконференции. В ходе диалога с директором новой школы в Геническом районе Херсонской области Ильмием Челебиевым Путин увидел в кадре тренировку футболистов. Президент отметил, что технику спортсменов для тренировок на пресс можно улучшить.

«Я вижу, они пресс подкачивают, ручки лучше пусть за голову закладывают, а не просто так подниматься. Вы им скажите, а так все правильно делают», – сказал он.

В ходе мероприятия Путин рассказал, что в 2030 г. ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем показателям. Он сообщил, что для этого потребуется построить заново или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры.

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