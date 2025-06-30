Путин: к 2030 году новые регионы должны выйти на общий уровень по всем показателям

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков при анонсе совещания отмечал, что вопросов по развитию новых субъектов РФ много. По его словам, планы у властей весьма амбициозные, многое сделано, но, естественно, и масштаб проблем огромный. Представитель Кремля отмечал, что в рамках мероприятия также запланировано открытие ряда социальных объектов через телемост.