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Путин: к 2030 году новые регионы должны выйти на общий уровень по всем показателям

Ведомости

К 2030 г. ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем показателям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития новых регионов.

«Для этого потребуется построить заново или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры, создать новые рабочие места с достойными заработными платами», – прокомментировал президент.

По его словам, всего в программе социально-экономического развития исторических территорий предусмотрено порядка 300 мероприятий. Сейчас по всем направлениям ведется ритмичная планомерная работа.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков при анонсе совещания отмечал, что вопросов по развитию новых субъектов РФ много. По его словам, планы у властей весьма амбициозные, многое сделано, но, естественно, и масштаб проблем огромный. Представитель Кремля отмечал, что в рамках мероприятия также запланировано открытие ряда социальных объектов через телемост.

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