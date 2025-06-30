Путин проведет совещание по вопросам развития новых регионов
Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов Российской Федерации. Речь идет о Донецкой и Луганской республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вопросов много, это, безусловно, приоритет в работе и президента, и правительства. Планы весьма амбициозные, многое сделано, но, естественно, и масштаб проблем тоже огромный по понятным причинам», – пояснил Песков.
По его словам, мероприятие начнется с вступительного слова Путина. Далее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин представит доклад о ходе реализации программ по развитию новых регионов.
В рамках совещания также запланировано открытие ряда социальных объектов через телемост.
Правительство РФ выделит более 3,3 млрд руб. на пенсионные выплаты жителям новых регионов в III квартале 2025 г. Эти средства уже заложены в федеральный бюджет. За первые полгода текущего года на выплату пенсий в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях было направлено более 12 млрд руб. С учетом новой меры поддержки общая сумма превысит 16 млрд руб.