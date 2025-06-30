Путин проведет совещание по вопросам развития новых регионов

Правительство РФ выделит более 3,3 млрд руб. на пенсионные выплаты жителям новых регионов в III квартале 2025 г. Эти средства уже заложены в федеральный бюджет. За первые полгода текущего года на выплату пенсий в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях было направлено более 12 млрд руб. С учетом новой меры поддержки общая сумма превысит 16 млрд руб.