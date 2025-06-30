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ТАСС: ВСУ пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow

Экстренные службы сообщили об одной погибшей женщине
Ведомости

Украинские военные пытались атаковать Донецк крылатыми ракетами Storm Shadow производства Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой народной республики (ДНР). 

Собеседники агентства рассказали, что сейчас уточняется информация о повреждениях в городе.

«РИА Новости» сообщает, что вооруженные силы Украины ударили по рынку «Сокол» в центре Донецка. По данным агентства, по меньшей мере одна женщина погибла при атаке со стороны Украины, на самом рынке произошло возгорание торговых рядов. 

21 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов ВСУ пострадали двое мирных жителей. По его словам, в Никитовском районе Горловки женщина 1996 г. р. получила ранения средней степени тяжести от попадания снаряда 155-мм калибра. Еще один инцидент произошел в поселке Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа, где мужчина 1981 г. р. был ранен при детонации взрывоопасного предмета.

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