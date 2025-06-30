ТАСС: ВСУ пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow

21 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов ВСУ пострадали двое мирных жителей. По его словам, в Никитовском районе Горловки женщина 1996 г. р. получила ранения средней степени тяжести от попадания снаряда 155-мм калибра. Еще один инцидент произошел в поселке Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа, где мужчина 1981 г. р. был ранен при детонации взрывоопасного предмета.