Путин провел встречу с врио главы Тамбовской области Первышовым

Первышов доложил главе государства о социально-экономических характеристиках региона и текущих инициативах. По его словам, доля пожилого населения в Тамбовской области составляет около 30%, что оказывает влияние на демографические показатели. За последние месяцы в регионе зарегистрировано 7600 смертей и 2600 рождений, что говорит об устойчивой естественной убыли.