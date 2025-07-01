Путин провел встречу с врио главы Тамбовской области Первышовым
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгением Первышовым, сообщается на сайте Кремля. В ходе беседы обсуждались первые шаги нового руководителя региона и демографическая ситуация в области.
Первышов доложил главе государства о социально-экономических характеристиках региона и текущих инициативах. По его словам, доля пожилого населения в Тамбовской области составляет около 30%, что оказывает влияние на демографические показатели. За последние месяцы в регионе зарегистрировано 7600 смертей и 2600 рождений, что говорит об устойчивой естественной убыли.
Особое внимание врио главы уделил выполнению поручений президента по поддержке ветеранов, вернувшихся после участия в спецоперации на Украине. В регионе реализуется программа «Герои Тамбовщины», включающая меры содействия трудоустройству, наставничество в бизнесе и взаимодействие с фондом «Защитники Отечества».
«Лично провожу встречи с ветеранами и их семьями, оказываем поддержку по всем доступным каналам», – отметил Первышов. В Тамбовской области действует 46 различных мер поддержки, включая как материальные, так и нематериальные механизмы, охватывающие всех участников спецоперации и членов их семей.
Евгений Первышов является участником первого потока образовательной программы «Время героев» и был назначен врио главы региона в ноябре 2024 г.
Целью программы «Время героев» является подготовка участников спецоперации для работы на руководящих должностях в органах власти. Программа реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС и мастерской управления «Сенеж». Создать такую программу в феврале 2024 г. Путин предложил в послании Федеральному собранию. Первый поток, куда отобрали 83 человека, начал обучение 27 мая 2024 г.