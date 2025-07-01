Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Путин провел встречу с врио главы Тамбовской области Первышовым

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгением Первышовым, сообщается на сайте Кремля. В ходе беседы обсуждались первые шаги нового руководителя региона и демографическая ситуация в области.

Первышов доложил главе государства о социально-экономических характеристиках региона и текущих инициативах. По его словам, доля пожилого населения в Тамбовской области составляет около 30%, что оказывает влияние на демографические показатели. За последние месяцы в регионе зарегистрировано 7600 смертей и 2600 рождений, что говорит об устойчивой естественной убыли.

Особое внимание врио главы уделил выполнению поручений президента по поддержке ветеранов, вернувшихся после участия в спецоперации на Украине. В регионе реализуется программа «Герои Тамбовщины», включающая меры содействия трудоустройству, наставничество в бизнесе и взаимодействие с фондом «Защитники Отечества».

«Лично провожу встречи с ветеранами и их семьями, оказываем поддержку по всем доступным каналам», – отметил Первышов. В Тамбовской области действует 46 различных мер поддержки, включая как материальные, так и нематериальные механизмы, охватывающие всех участников спецоперации и членов их семей.

Евгений Первышов является участником первого потока образовательной программы «Время героев» и был назначен врио главы региона в ноябре 2024 г.

Целью программы «Время героев» является подготовка участников спецоперации для работы на руководящих должностях в органах власти. Программа реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС и мастерской управления «Сенеж». Создать такую программу в феврале 2024 г. Путин предложил в послании Федеральному собранию. Первый поток, куда отобрали 83 человека, начал обучение 27 мая 2024 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных