О чем говорил Владимир Путин с участниками программы «Время героев»

Перед президентом выступили участники первого потока «Времени героев», с которыми Путин встречался год назад в мастерской управления «Сенеж», когда программа только стартовала. А также свои истории поступления на программу рассказывали и участники второго потока. У них учеба стартовала в начале июня этого года. К примеру, перед президентом вновь выступил участник первого потока Евгений Первышов. Бывший мэр Краснодара, а затем депутат Госдумы ушел добровольцем на спецоперацию, а затем стал участником «Времени героев». Всю эту историю он рассказывал в 2024 г. на первой встрече с президентом. Тогда Путин намекнул, что Первышов может получить какой-то пост. И в ноябре 2024 г. президент назначил его врио губернатора Тамбовской области. Все эту историю политик напомнил Путину на нынешней встрече.