О чем говорил Владимир Путин с участниками программы «Время героев»Президент встретился с первым и вторым потоком кадрового конкурса для тех, кто был на спецоперации
Президент Владимир Путин 12 июня в Кремле встретился с участниками двух потоков кадровой программы «Время героев» для участников специальной военной операции. Президент начал беседу с ними с рассказа о встрече с писателем и главным редактором газеты «Завтра» Александром Прохановым. Ему Путин сегодня в Кремле вручил медаль Героя труда.
«Он человек думающий, у него философский склад ума, он сказал очень интересные вещи, которыми я хотел бы с вами поделиться. Он говорит: "Знаете, в чем заключается основная идея сегодняшнего дня для России?" Я говорю: "Любопытно". – "В бессмертии". И, может быть, это имеет отношение не только к сегодняшнему дню, а вообще к России – бессмертие русского народа и России, многонационального народа России и нашей общей государственности тысячелетней», – заявил президент участникам спецоперации. По его словам, Россия «время от времени проходит через очень тяжелые испытания, а бессмертие это выражается в победах нашей страны». Путь же к победе прокладывают «такие люди, как вы», считает президент.
Путин сказал, что на два потока программы в целом было подано 65 000 заявок, а прохождение через предварительные испытания «это уже успех». С первого потока 45 человек из 83 уже назначены на разные должности, напомнил Путин. По его словам, обучение на программе «Время героев» – это не привилегия, чтобы потом получить руководящие посты, а «еще одна возможность продолжить служение Отечеству». Подготовкой на программе занимаются не только преподаватели, но и члены правительства, представители региональных органов власти. Такая же кадровая подготовка участников спецоперации теперь ведется почти во всех регионах России, сказал президент.
Перед президентом выступили участники первого потока «Времени героев», с которыми Путин встречался год назад в мастерской управления «Сенеж», когда программа только стартовала. А также свои истории поступления на программу рассказывали и участники второго потока. У них учеба стартовала в начале июня этого года. К примеру, перед президентом вновь выступил участник первого потока Евгений Первышов. Бывший мэр Краснодара, а затем депутат Госдумы ушел добровольцем на спецоперацию, а затем стал участником «Времени героев». Всю эту историю он рассказывал в 2024 г. на первой встрече с президентом. Тогда Путин намекнул, что Первышов может получить какой-то пост. И в ноябре 2024 г. президент назначил его врио губернатора Тамбовской области. Все эту историю политик напомнил Путину на нынешней встрече.
Выступил перед президентом и сотрудник его администрации – Денис Диденко, который с февраля 2025 г. работает главным советником управления президента по вопросам мониторинга социальных процессов. Он участник первого потока программы. По словам Диденко, сейчас они в управлении занимаются в том числе тем, чтобы тот, кто вернулся со спецоперации, смог перестроиться с военной службы на гражданскую. «Поскольку вы работаете в администрации президента Российской Федерации, искренне желаю вам успехов. Поскольку ваши успехи – это и мои тоже», – сказал Путин.
Выступил перед президентом участник второго потока, майор Олег Пивоваров. Во время боевых действий он оказался парализован после попадания дрона в автомобиль, в котором находился. В госпитале он познакомился со своей будущей женой, военным медиком, которая помогала проходить ему реабилитацию. В итоге Пивоварову удалось стать участников второго потока, жена сопровождает его в обучении. Военный попросил Путина присвоить звание Героя России командиру роты, где он служил, что президент пообещал сделать.
Отбор участников на второй поток программы «Время героев» начался с ноября 2024 г. Всего было подано более 20 000 заявок, к ним были присоединены и заявки тех, кто хотел участвовать в первом потоке. Среди критериев для отбора участников – «боевые заслуги в рамках специальной военной операции», в том числе госнаграды, опыт руководящей работы и управленческий потенциал. В итоге во второй поток были отобраны 85 человек – 80 мужчин и 5 женщин. Из них 70 кадровых военных Минобороны, пять добровольцев, восемь ветеранов спецоперации, два сотрудника Росгвардии. «Все участники отмечены высокими государственными наградами: 31 человек удостоен звания Героя России, 72 являются кавалерами ордена Мужества (из которых награждены этим орденом дважды – 32 человека, трижды – 19 человек, четырежды – четыре человека), 37 участников отмечены медалью "За отвагу"», – сообщает пресс-служба Кремля.
Обучение второго потока началось в начале июня 2025 г. В целом программа рассчитана на два года, обучение состоит из четырех тематических блоков – «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления», которые будут чередоваться с практической работой и стажировками у наставников. Среди спикеров, которые читают лекции, – представители администрации президента, члены правительства, губернаторы. Программа также предполагает проектную работу и стажировку в органах власти. По итогам обучения участники получают диплом магистра и диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Целью программы «Время героев» является подготовка участников спецоперации для работы на руководящих должностях в органах власти. Программа реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС и мастерской управления «Сенеж». Создать такую программу в феврале 2024 г. Путин предложил во время послания Федеральному собранию. Первый поток, куда отобрали 83 человека, начал обучение 27 мая 2024 г.