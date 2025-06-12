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Владимир Путин наградил лауреатов госпремий и Героев труда

Среди награжденных писатель Александр Проханов и композитор Александр Зацепин
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

12 июня Владимир Путин вручил в Кремле медали Героя Труда и государственные премии. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент начал свое выступление с поздравления всех с Днем России, отметив, что этот праздник символизирует «мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства Российского, его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов».

«Сейчас, когда мы отмечаем этот праздник и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем, уверенно ставим перед собой масштабные цели развития, идем вперед и шаг за шагом достигаем новых высот», – сказал президент. «Наращиваем индустриальную, технологическую и научную мощь России», – подчеркнул глава государства.

После этого президент перечислил всех, кто получит награды. Соответствующий указ был подписан Путиным 10 июня. Так, под руководством физика Юрия Дикова, который работает в Снежинском ядерном центре уже 65 лет, было разработано «множество образцов техники, имеющей исключительное значение для обеспечения безопасности страны».

«Книги, статьи, публичные выступления [Проханова] всегда пронизаны заботой о Родине, стремлением объединить общество вокруг ценностей патриотизма», – отметил президент, вручая Александру Проханову звание Героя Труда.

Один из самых молодых лауреатов госпремии, Максим Никитин, совершил «настоящий прорыв в мире биологии – открыл ранее неизвестный механизм хранения информации в ДНК, что может стать ключом к познанию причин, а значит, и к предотвращению сложнейших заболеваний». Академик Александр Чубарьян, по словам Путина, «много сделал для укрепления сотрудничества и контактов между учёными разных стран».

Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости

Кто стал лауреатом госпремий и получил звание Героя Труда

Медали Героя Труда получили заместитель научного руководителя «Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. Забабахина» Юрий Диков, композитор Александр Зацепин, слесарь-электромонтажник «Тверского вагоностроительного завода» Вячеслав Зинцов, тракторист Султангирей Костоев, писатель Александр Проханов, главврач горбольницы №2 г. Горловки Нелля Якуненко.

Государственные премии в области науки и технологий за 2024 г. присуждены завкафедрой СПбГУ, доктору физико-математических наук Николаю Кузнецову за создание и развитие нового научного направления – теории скрытых колебаний, директору Институту археологии РАН, академику Николаю Макароову – за большой вклад в археологическое изучение становления Российского государства и ранней истории Руси, завлабораторией МФТИ Максиму Никитину за открытие фундаментального механизма хранения и передачи и информации в низкоаффинных взаимодействиях ДНК/РНК.

Лауреатами госпремии в области литературы и искусства стали писатель Юрий Поляков за вклад в развитие отечественной литературы, директор Государственного российского дома народного творчества им. Поленова Тамара Пуртова за вклад в сохранение и развитие народной художественной культуры, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов и композитор, художественный руководитель Московской филармонии Александр Чайковский за вклад в развитие отечественной музыкальной культуры, просветительскую деятельность.

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян стал лауреатом госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Лауреатом госпремии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности стала руководитель организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович, а лауреатом госпремии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности – гендиректор «Центра диагностики и хирургии заднего отдела глаза» Георгий Столяренко.

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