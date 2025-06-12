Владимир Путин наградил лауреатов госпремий и Героев труда

«Сейчас, когда мы отмечаем этот праздник и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем, уверенно ставим перед собой масштабные цели развития, идем вперед и шаг за шагом достигаем новых высот», – сказал президент. «Наращиваем индустриальную, технологическую и научную мощь России», – подчеркнул глава государства.