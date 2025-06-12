Путин поздравил россиян с Днем России

День России отмечают 12 июня. В этот день в 1990 г. первый Съезд народных депутатов (организация признана нежелательной на территории РФ) РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Документом, в том числе, было закреплено верховенство Конституции РФ и ее законов в стране. Россиян и президента поздравили с праздником многие иностранные лидеры. Кроме того, поздравил Россию госсекретарь США Марко Рубио.