Путин поздравил россиян с Днем России
В День России Владимир Путин проводит в Георгиевском зале Кремля торжественную церемонию вручения государственных наград за 2024 год. Среди них – золотые медали «Герой Труда РФ», а также премии в области науки, технологий, литературы, искусства и гуманитарной деятельности.
Открывая церемонию, президент поздравил россиян с праздником, назвав его символом «тысячелетнего пути» страны. В своей речи он подчеркнул значение единства народа и преемственности поколений.
«Такая цельность восприятия России – наше общее, важнейшее достижение, а заботливое сыновье отношение, искренняя преданность Родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет», – сказал президент.
День России отмечают 12 июня. В этот день в 1990 г. первый Съезд народных депутатов (организация признана нежелательной на территории РФ) РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Документом, в том числе, было закреплено верховенство Конституции РФ и ее законов в стране. Россиян и президента поздравили с праздником многие иностранные лидеры. Кроме того, поздравил Россию госсекретарь США Марко Рубио.