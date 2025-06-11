Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с поздравлением с Днем России. Об этом сообщает Yonhap.
По данным агентства, послание представителю МИД РФ передал посол Северной Кореи в Москве Син Хон Чхоль при личной встрече. Точное содержание телеграммы не разглашается.
День России отмечают 12 июня. В этот день в 1990 г. первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Документом, в том числе, было закреплено верховенство Конституции РФ и ее законов в стране. Подобные изменения законодательства стали новой вехой в истории России.
В этом году в День России Путин вручит государственные премии 2024 г. в области науки, технологий, литературы, искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Каждый лауреат получит почетное звание, денежное вознаграждение, диплом, почетный знак, удостоверение к нему и фрачный знак лауреата.