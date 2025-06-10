Кремль объявил лауреатов премий в области науки, технологий и искусства

Помощники президента РФ Андрей Фурсенко и Владимир Мединский, а также председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в ходе брифинга объявили имена лауреатов государственных премий 2024 г. в области науки, технологий, литературы, искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Об этом сообщает Кремль.