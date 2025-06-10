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Кремль объявил лауреатов премий в области науки, технологий и искусства

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Помощники президента РФ Андрей Фурсенко и Владимир Мединский, а также председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в ходе брифинга объявили имена лауреатов государственных премий 2024 г. в области науки, технологий, литературы, искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Об этом сообщает Кремль.

Премии в области науки и технологий присудили:

  • Заведующему кафедрой «Санкт-Петербургского государственного университета», доктору физико-математических наук Николаю Кузнецову.

  • Директору Института археологии Российской академии наук, доктору исторических наук Николаю Макарову.

  • Заведующему лабораторией «Московского физико-технического института (национальный исследовательский университет)», доктору физико-математических наук Максиму Никитину.

В области литературы и искусства:

  • Писателю Юрию Полякову.

  • Директору «Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д.Поленова» Тамаре Пуртовой.

  • Гендиректору «Московской государственной академической филармонии» Алексею Шалашову.

  • Художественному руководителю «Московской государственной академической филармонии» Александру Чайковскому.

  • Научному руководителю Института всеобщей истории Российской академии наук, доктору исторических наук Александру Чубарьяну.

За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности:

  • Руководителю региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталье Карпович.

За выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности:

  • Гендиректору «Центра диагностики и хирургии заднего отдела глаза» Георгию Столяренко.

Систему государственных премий установил президент РФ Владимир Путин указом «О совершенствовании системы государственного премирования за достижения в области науки и техники, образования и культуры». Все премии вручит Путин 12 июня, в День России. Каждый лауреат получит почетное звание, денежное вознаграждение, диплом, почетный знак, удостоверение к нему и фрачный знак лауреата.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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