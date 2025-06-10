Кремль объявил лауреатов премий в области науки, технологий и искусства
Помощники президента РФ Андрей Фурсенко и Владимир Мединский, а также председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в ходе брифинга объявили имена лауреатов государственных премий 2024 г. в области науки, технологий, литературы, искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Об этом сообщает Кремль.
Премии в области науки и технологий присудили:
Заведующему кафедрой «Санкт-Петербургского государственного университета», доктору физико-математических наук Николаю Кузнецову.
Директору Института археологии Российской академии наук, доктору исторических наук Николаю Макарову.
Заведующему лабораторией «Московского физико-технического института (национальный исследовательский университет)», доктору физико-математических наук Максиму Никитину.
В области литературы и искусства:
Писателю Юрию Полякову.
Директору «Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д.Поленова» Тамаре Пуртовой.
Гендиректору «Московской государственной академической филармонии» Алексею Шалашову.
Художественному руководителю «Московской государственной академической филармонии» Александру Чайковскому.
Научному руководителю Института всеобщей истории Российской академии наук, доктору исторических наук Александру Чубарьяну.
За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности:
Руководителю региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталье Карпович.
За выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности:
Гендиректору «Центра диагностики и хирургии заднего отдела глаза» Георгию Столяренко.
Систему государственных премий установил президент РФ Владимир Путин указом «О совершенствовании системы государственного премирования за достижения в области науки и техники, образования и культуры». Все премии вручит Путин 12 июня, в День России. Каждый лауреат получит почетное звание, денежное вознаграждение, диплом, почетный знак, удостоверение к нему и фрачный знак лауреата.