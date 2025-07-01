Лукашенко довел до Келлога позицию Путина по урегулированию на Украине

Лукашенко подчеркнул, что донес эту точку зрения до представителя США и услышал в ответ: «Мы поработаем в этом направлении». Он призвал западные страны отказаться от предвыборной риторики и заняться реальной работой ради деэскалации. При этом президент Белоруссии выразил сомнение в готовности Запада к окончанию конфликта: «Это был бы хороший первый шаг к прекращению этой братоубийственной войны. Но я не верю в то, что они действительно хотят ее завершить».