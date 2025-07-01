Лукашенко довел до Келлога позицию Путина по урегулированию на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ходе переговоров со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом передал американской стороне позицию президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта. Об этом он рассказал после официальной части выступления на торжественном собрании по случаю Дня независимости, передает агентство «БелТА».
По словам Лукашенко, в центре обсуждения с американским представителем была тема перемирия, «хотя бы в воздухе», идея которого ранее неоднократно поднималась в диалоге между Минском и Москвой. «Путин правильно говорит: «Мы за, мы не против. Мы же не хотим, чтобы по нашим городам били американские, английские, французские и немецкие ракеты», – привел Лукашенко слова российского президента.
Он также отметил, что Путин выдвигает ключевое условие: прекращение ударов по территории России. «Пусть они скажут своему подчиненному – Зеленскому, чтобы он не наносил удары по России. Тогда мы согласимся», – передал позицию Москвы белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что донес эту точку зрения до представителя США и услышал в ответ: «Мы поработаем в этом направлении». Он призвал западные страны отказаться от предвыборной риторики и заняться реальной работой ради деэскалации. При этом президент Белоруссии выразил сомнение в готовности Запада к окончанию конфликта: «Это был бы хороший первый шаг к прекращению этой братоубийственной войны. Но я не верю в то, что они действительно хотят ее завершить».
21 июня Лукашенко и Келлог провели переговоры, которые длились 6,5 часа. Стороны обсудили широкий круг вопросов, включая санкционное давление США и ЕС на Белоруссию, эскалацию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также развитие отношений Минска с Россией и Китаем.