Захарова призвала страны НАТО ответить на вопросы о звонке Макрона Путину

«У них же только что прошел каскад мероприятий: и саммиты НАТО, и Евросоюза. Они опять договорились нас "сдерживать", "придерживать", "удерживать". <...> Был мультик про трех поросят, знаете, когда там уже у них все сдуло, а они все за дверь прячутся, уже смешно. Причем, если в мультике еще волк дул, то теперь никто не дует, потому что они сами перед собой поставили дверь, сами за нее спрятались и сами полагают, что где-то опасно, а у них безопасно. Это такая придуманная стратагема», – добавила дипломат.