Захарова призвала страны НАТО ответить на вопросы о звонке Макрона Путину
Посольствам стран НАТО стоит прокомментировать звонок президента Франции Эммануэля Макрона главе РФ Владимиру Путину. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
В частности, она предложила направить им вопросы о мотивации действий французского лидера, почему он совершил звонок именно сейчас и почему не поддерживал политические контакты с 2022 г. По мнению Захаровой, те же вопросы стоит направить и посольству Франции в Москве.
«У них же только что прошел каскад мероприятий: и саммиты НАТО, и Евросоюза. Они опять договорились нас "сдерживать", "придерживать", "удерживать". <...> Был мультик про трех поросят, знаете, когда там уже у них все сдуло, а они все за дверь прячутся, уже смешно. Причем, если в мультике еще волк дул, то теперь никто не дует, потому что они сами перед собой поставили дверь, сами за нее спрятались и сами полагают, что где-то опасно, а у них безопасно. Это такая придуманная стратагема», – добавила дипломат.
Беседа Путина и Макрона состоялась 1 июля. Разговор продолжался более двух часов, что, по мнению Елисейского дворца, очень долго «даже с учетом перевода». Издание напомнило, что в последний раз лидеры двух стран разговаривали друг с другом 11 сентября 2022 г. При этом, по словам источника, «нити никогда не были разорваны». Основными темами диалога стали ядерное досье Ирана и спецоперация на Украине.