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The Times: в Великобритании могут убрать Черчилля и Джейн Остин с банкнот

Ведомости

Банк Великобритании рассматривает замену изображений исторических личностей, в том числе бывшего премьер-министра страны Уинстона Черчилля, писательницы Джейн Остин и художника Уильяма Тернера, на банкнотах, сообщила газета The Times. Вместо них на купюрах могут появиться Стоунхендж, дуб, традиционное «fish and chips» или футбол.

Кроме того, на макетах, которые в будущем могут превратиться в реальные дизайны банкнот, изображены ветряные электростанции и спираль ДНК.

«Банкноты – это больше, чем просто важное средство платежа, они отражают коллективную национальную идентичность и позволяют прославить Великобританию», – подчеркнула главный кассир государственного банка Виктория Клеланд.

В регуляторе также заявили о проведении общественного обсуждения таких решений. Жители страны могут высказать свое мнение через онлайн-форму на сайте банка или по электронной почте до конца июля.

В конце июня генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук в интервью «Ведомостям» рассказал, что банкноты никогда не существовали как просто «бумажка с цифрой». Они всегда несут смыслы и передают важные символы для страны, по его мнению. Кроме того, Трачук отметил, что пока не обозначен конкретных срок выпуска новых тысячерублевых банкнот в России, однако при разработке важно не ошибиться: учесть и мнение общественности, и потребности.

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