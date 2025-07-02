The Times: в Великобритании могут убрать Черчилля и Джейн Остин с банкнот

В конце июня генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук в интервью «Ведомостям» рассказал, что банкноты никогда не существовали как просто «бумажка с цифрой». Они всегда несут смыслы и передают важные символы для страны, по его мнению. Кроме того, Трачук отметил, что пока не обозначен конкретных срок выпуска новых тысячерублевых банкнот в России, однако при разработке важно не ошибиться: учесть и мнение общественности, и потребности.