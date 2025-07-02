Кабмин Молдавии одобрил законопроект об увеличении финансирования ПВО

4 июля могут начаться переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз (ЕС). Об этом в конце июня заявил президент Румынии Никушор Дан. Тогда он рассказал, что странам предстоит обсудить 33 раздела, и первый из них будет открыт на саммите ЕС – Молдавия, который состоится в Кишиневе.