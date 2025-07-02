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Кабмин Молдавии одобрил законопроект об увеличении финансирования ПВО

Ведомости

Кабмин Молдавии одобрил на заседании проект закона «О безопасности национального воздушного пространства», предусматривающий увеличение финансирования систем противовоздушной обороны (ПВО). Из бюджета на реализацию инициативы стране потребуется выделить $58 млн, передает «РИА Новости».

Все члены правительства проголосовали за принятие законопроекта. Теперь 114 млн леев (эквивалентно $6,3 млн) будет направлено на обслуживание сил ПВО, 100 млн леев ($5,5 млн) – на закупку новых систем, 40 млн леев ($2,2 млн) выделят, чтобы обучить сотрудников работе с оборудованием, с помощью 340 млн леев ($18,7 млн) страна обеспечит приобретение систем мониторинга воздушного пространства. Помимо указанных средств в бюджет молдавского минобороны будет поступать сумма, равная 1% от ВВП, – это примерно $25,3 млн.

«Региональный геополитический контекст, а также быстрый прогресс аэрокосмических технологий, таких как дроны, требуют адаптации современного законодательного механизма, способного оперативно и эффективно реагировать на новые угрозы. Меры направлены на укрепление национальной безопасности и повышение устойчивости оборонной инфраструктуры», – сказал на заседании глава профильного ведомства республики Анатолий Носатый.

4 июля могут начаться переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз (ЕС). Об этом в конце июня заявил президент Румынии Никушор Дан. Тогда он рассказал, что странам предстоит обсудить 33 раздела, и первый из них будет открыт на саммите ЕС – Молдавия, который состоится в Кишиневе.

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