Евросоюз начнет переговоры о вступлении Молдавии в ЕС 4 июля
Европейский союз планирует запустить переговоры о вступлении Молдавии в ЕС 4 июля. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан. Его слова опубликовала Европейская комиссия.
Дан рассказал, что в процессе присоединения к ЕС предстоит обсудить 33 раздела, и первый из них будет открыт на саммите «ЕС – Молдавия», который состоится в Кишиневе.
Тем временем лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор раскритиковал курс властей на евроинтеграцию, назвав его несбыточной мечтой. В интервью «Ведомостям» он предложил альтернативный путь развития страны через сближение с Россией.
Шор обвинил официальный Кишинев в искусственном создании газовых проблем для дискредитации России. По его мнению, власти намеренно усложняют поставки энергоресурсов, используя коррупционные схемы с фирмами-посредниками.
Евроинтеграцию политик назвал иллюзией, не соответствующей реальным интересам страны. «Мы отстой и мусор для Европы – это надо четко признавать», – подчеркнул Шор.