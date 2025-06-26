Илан Шор призвал развернуть Молдавию к России
Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в интервью «Ведомостям» раскритиковал курс властей на евроинтеграцию, назвав его «несбыточной мечтой». Он предложил альтернативный путь развития страны через сближение с Россией.
Шор обвинил официальный Кишинев в искусственном создании газовых проблем, чтобы дискредитировать Россию. По его словам, нынешние власти намеренно усложняют поставки энергоресурсов, параллельно создавая коррупционные схемы с фирмами-посредниками.
«Как бы я решал проблему? Да очень просто: быть с Россией, дружить с Россией, быть в ЕАЭС, быть в едином экономическом пространстве», – заявил политик.
Евроинтеграцию он назвал несбыточной мечтой части молдаван. «Мы отстой и мусор для Европы – это надо четко признавать», – пояснил он.
Оппозиционер заявил, что обещания властей о «дорогах как в Германии» и высоких пенсиях оказались ложью. Реальная поддержка евроинтеграции не превышает 40% населения, а Молдавия стала «разменной монетой» в противостоянии ЕС и России.
«Что у нас с европейцами общего? Ничего! Мы не ходим на гей-парады – это не наша культура. У нас традиционные ценности», – подчеркнул Шор. С Россией же Молдавию связывают единый язык общения, единая культура, единая история, единое воспитание.
Политик констатировал, что Молдавия в любом случае останется зависимой страной из-за отсутствия собственных ресурсов. Однако, по его мнению, пути дальнейшего существования страны могут быть разными:
Европейский путь – приведший к нищете и энергокризису.
Российский вектор – гарантирующий энергобезопасность, доступ к большому рынку и возможности для эмиграции.
«У постсоветских стран на самом деле есть один потенциальный выход – и это единое пространство с Российской Федерацией», – резюмировал лидер «Победы».