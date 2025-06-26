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Илан Шор призвал развернуть Молдавию к России

Ведомости

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в интервью «Ведомостям» раскритиковал курс властей на евроинтеграцию, назвав его «несбыточной мечтой». Он предложил альтернативный путь развития страны через сближение с Россией.

Шор обвинил официальный Кишинев в искусственном создании газовых проблем, чтобы дискредитировать Россию. По его словам, нынешние власти намеренно усложняют поставки энергоресурсов, параллельно создавая коррупционные схемы с фирмами-посредниками.

«Как бы я решал проблему? Да очень просто: быть с Россией, дружить с Россией, быть в ЕАЭС, быть в едином экономическом пространстве», – заявил политик.

Евроинтеграцию он назвал несбыточной мечтой части молдаван. «Мы отстой и мусор для Европы – это надо четко признавать», – пояснил он.

Оппозиционер заявил, что обещания властей о «дорогах как в Германии» и высоких пенсиях оказались ложью. Реальная поддержка евроинтеграции не превышает 40% населения, а Молдавия стала «разменной монетой» в противостоянии ЕС и России.

«Что у нас с европейцами общего? Ничего! Мы не ходим на гей-парады – это не наша культура. У нас традиционные ценности», – подчеркнул Шор. С Россией же Молдавию связывают единый язык общения, единая культура, единая история, единое воспитание.

Политик констатировал, что Молдавия в любом случае останется зависимой страной из-за отсутствия собственных ресурсов. Однако, по его мнению, пути дальнейшего существования страны могут быть разными:

  • Европейский путь – приведший к нищете и энергокризису.

  • Российский вектор – гарантирующий энергобезопасность, доступ к большому рынку и возможности для эмиграции.

«У постсоветских стран на самом деле есть один потенциальный выход – и это единое пространство с Российской Федерацией», – резюмировал лидер «Победы».

 

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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