«Большой прекрасный законопроект» Трампа пока застрял в палате представителей

Одним из наиболее ярых критиков президентской инициативы был миллиардер и экс-советник Трампа Илон Маск. «Если этот безумный законопроект пройдет, то Американская партия будет создана на следующий день. Нашей стране нужна альтернатива демократо-республиканской однополярности, чтобы у людей был голос», – написал Маск в Х (экс-Twitter) 1 июля. В ответ Трамп неоднократно обвинял Маска в неправоте. Он также намекал на возможность разрыва госконтрактов с компаниями миллиардера и даже предположил его депортацию в ЮАР (Маск родился там).