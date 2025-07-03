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«Большой прекрасный законопроект» Трампа пока застрял в палате представителей

Ведомости

Палата представителей пока не может вынести «Большой прекрасный законопроект» президента США Дональда Трампа на голосование.

Четверо республиканцев проголосовали против инициативы со всеми демократами. Позже против проголосовал еще один республиканец. При полном кворуме они могут пожертвовать лишь тремя голосами.

Это произошло спустя несколько часов переговоров с противниками законопроекта из республиканской партии.

Наличие четырех голосов «против» достаточно для провала процедурного голосования, а значит, и для дополнительного осложнения процесса утверждения законопроекта. Ведь только преодолев процедурное голосование, конгрессмены могут перейти к финальному голосованию по законопроекту.

«Крупнейшее в истории снижение налогов и процветающая экономика против крупнейшего в истории повышения налогов и экономического краха. Чего ждут республиканцы? Что вы пытаетесь доказать? MAGA-республиканцы недовольны, и это стоит вам голосов», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

При этом пока рано говорить о полном провале инициативы Трампа. Он хочет подписать законопроект к 4 июля, что оставляет конгрессменам время на дополнительные переговоры.

Основная часть документа – продление налоговой реформы 2017 г., которая предусматривала, в частности, снижение налоговой нагрузки на корпоративный сектор. При этом до голосования часть однопартийцев главы государства довольно критично высказывались о законопроекте. Часть были недовольны попытками сократить расходы на социальные программы, другие настаивали, что он, наоборот, предполагает слишком много дополнительных расходов, которые могут еще больше увеличить дефицит бюджета.

Одним из наиболее ярых критиков президентской инициативы был миллиардер и экс-советник Трампа Илон Маск. «Если этот безумный законопроект пройдет, то Американская партия будет создана на следующий день. Нашей стране нужна альтернатива демократо-республиканской однополярности, чтобы у людей был голос», – написал Маск в Х (экс-Twitter) 1 июля. В ответ Трамп неоднократно обвинял Маска в неправоте. Он также намекал на возможность разрыва госконтрактов с компаниями миллиардера и даже предположил его депортацию в ЮАР (Маск родился там).

Согласно оценке Управления конгресса по бюджету, сенатская (финальная) версия законопроекта может увеличить дефицит бюджета на $3,3 трлн в течение 10 лет. При этом версия, одобренная палатой в мае, предполагала рост дефицита на $2,8 трлн за тот же период.

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