Трамп предложил DOGE проверить работу Илона Маска
Президент США Дональд Трамп предложил департаменту государственной эффективности (DOGE) проверить работу бизнесмена Илона Маска. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Американский лидер предположил, что без субсидий Маску пришлось бы свернуть бизнес и вернуться на родину, в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В таком случае, по мнению Трампа, Вашингтон сэкономил бы «кучу денег».
«Илон, возможно, получает больше субсидий, чем любой человек в истории, и без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы свернуть лавочку и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы кучу денег. Может быть, DOGE следовало бы хорошенько, пристально взглянуть на это?» – написал президент США.
В начале июня между Трампом и Маском произошел конфликт. Все началось с критики предпринимателем бюджетного законопроекта американского лидера. По его мнению, документ разрушит работу DOGE, руководителем которого был Маск некоторое время, а также приведет страну к банкротству.
Трамп, в свою очередь, пригрозил отменить господдержку компаний миллиардера. Бизнесмен затем поддержал идею объявить импичмент Трампу и заявил, что американский президент фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними.