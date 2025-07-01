Трамп предложил DOGE проверить работу Илона Маска

«Илон, возможно, получает больше субсидий, чем любой человек в истории, и без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы свернуть лавочку и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы кучу денег. Может быть, DOGE следовало бы хорошенько, пристально взглянуть на это?» – написал президент США.