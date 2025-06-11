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Трамп допустил примирение с Маском

Ведомости

Президент США Дональд Трамп может примириться с бизнесменом Илоном Маском. Об этом заявил сам глава государства в подкасте Pod Force One.

«Наверное, я бы мог», - сказал он.

Конфликт между Трампом и Маском возник в начале июня. Он произошел на фоне критики миллиардером бюджетного законопроекта, представленного Трампом конгрессу США.

Изначально президент игнорировал нападки Маска, но 5 июня заявил, что у них с Маском были отличные отношения и теперь он не знает, будут ли они такими теперь. После этого Трамп и Маск начали публичный спор в интернете, который привел к призыву миллиардера объявить импичмент Трампу и заявлению о якобы связях президента США с делом финансиста Джеффри Эпштейна о сексуальных связях с детьми.

11 июня Маск в своей соцсети X выразил сожаление в связи с конфликтом с Трампом. По его словам, его публикации «зашли слишком далеко».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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