Трамп допустил примирение с Маском

Изначально президент игнорировал нападки Маска, но 5 июня заявил, что у них с Маском были отличные отношения и теперь он не знает, будут ли они такими теперь. После этого Трамп и Маск начали публичный спор в интернете, который привел к призыву миллиардера объявить импичмент Трампу и заявлению о якобы связях президента США с делом финансиста Джеффри Эпштейна о сексуальных связях с детьми.