Трамп допустил примирение с Маском
Президент США Дональд Трамп может примириться с бизнесменом Илоном Маском. Об этом заявил сам глава государства в подкасте Pod Force One.
«Наверное, я бы мог», - сказал он.
Конфликт между Трампом и Маском возник в начале июня. Он произошел на фоне критики миллиардером бюджетного законопроекта, представленного Трампом конгрессу США.
Изначально президент игнорировал нападки Маска, но 5 июня заявил, что у них с Маском были отличные отношения и теперь он не знает, будут ли они такими теперь. После этого Трамп и Маск начали публичный спор в интернете, который привел к призыву миллиардера объявить импичмент Трампу и заявлению о якобы связях президента США с делом финансиста Джеффри Эпштейна о сексуальных связях с детьми.
11 июня Маск в своей соцсети X выразил сожаление в связи с конфликтом с Трампом. По его словам, его публикации «зашли слишком далеко».