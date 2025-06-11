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Маск выразил сожаление в связи с конфликтом с Трампом

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что сожалеет о своих высказываниях о президенте США Дональде Трампе. Об этом он написал в X.

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», – говорится в сообщении.

В начале июня между Трампом и Маском произошел конфликт. Бизнесмен начал с критики бюджетного законопроекта Трампа, заявляя, что одобрение инициативы конгрессом может привести к росту дефицита бюджета.

Первое время Трамп игнорировал заявления своего бывшего советника, но позже ответил Маску. Глава государства пригрозил отменить господдержку компаний миллиардера.

В ответ на это Маск поддержал идею объявить импичмент Трампу и заявил, что Трамп якобы фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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