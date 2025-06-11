Маск выразил сожаление в связи с конфликтом с Трампом
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что сожалеет о своих высказываниях о президенте США Дональде Трампе. Об этом он написал в X.
«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», – говорится в сообщении.
В начале июня между Трампом и Маском произошел конфликт. Бизнесмен начал с критики бюджетного законопроекта Трампа, заявляя, что одобрение инициативы конгрессом может привести к росту дефицита бюджета.
Первое время Трамп игнорировал заявления своего бывшего советника, но позже ответил Маску. Глава государства пригрозил отменить господдержку компаний миллиардера.
В ответ на это Маск поддержал идею объявить импичмент Трампу и заявил, что Трамп якобы фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними.