Трамп назвал очень милым решение Маска выразить сожаление из-за постов в Х
Президент США Дональд Трамп отреагировал на то, что бизнесмен Илон Маск выразил сожаление по поводу негативных публикаций во время их публичной перепалки. Глава американского государства назвал это очень милым, передает «РИА Новости».
В начале июня между Трампом и Маском произошел конфликт. Все началось с критики предпринимателем бюджетного законопроекта американского лидера. По его мнению, документ разрушит работу департамента эффективности правительства США (DOGE), руководителем которого был Маск некоторое время, а также приведет страну к банкротству.
Трамп, в свою очередь, пригрозил отменить господдержку компаний миллиардера. Бизнесмен затем поддержал идею объявить импичмент Трампу и заявил, что Трамп фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними.