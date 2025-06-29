Маск: законопроект Трампа ведет США с долговому рабству
Бизнесмен Илон Маск назвал законопроект президента США Дональда Трампа путем в долговое рабство. Инициатива, по его словам, увеличит порог госдолга США на рекордные $5 трлн.
«Этот законопроект повышает потолок госдолга на $5 трлн, что является самым большим увеличением в истории, что ставит Америку на прямую дорогу к долговому рабству!» – написал предприниматель в соцсети X.
По его мнению, законопроект также «уничтожит миллионы рабочих мест в Америке» и нанесет огромный стратегический вред США. Маск добавил, что этот «безумный и разрушительный» проект «дает подачки отраслям прошлого» и одновременно наносит серьезный ущерб отраслям будущего.
Трамп ранее утверждал, что Маск выступает против законопроекта о расходах и налогах, известного как «Большой, красивый» (The Big Beautiful Bill), только из-за положений, направленных на отмену налоговых льгот для электромобилей, напоминает NBC. По данным телеканала, республиканцы сената спешат принять инициативу, чтобы уложиться в установленный Трампом срок 4 июля.