Маск: законопроект Трампа ведет США с долговому рабству

Трамп ранее утверждал, что Маск выступает против законопроекта о расходах и налогах, известного как «Большой, красивый» (The Big Beautiful Bill), только из-за положений, направленных на отмену налоговых льгот для электромобилей, напоминает NBC. По данным телеканала, республиканцы сената спешат принять инициативу, чтобы уложиться в установленный Трампом срок 4 июля.