Силы ПВО сбили 69 беспилотников над регионами России

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о гибели пожилой женщины при падении обломков БПЛА на частный жилой дом в Липецком округе. Еще два человека получили ранения. Кроме того, беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. В заселенной части здания было повреждено остекление, жителей эвакуировали. Также из-за падения БПЛА на парковке одного из предприятий в Ельце начался пожар.