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Силы ПВО сбили 69 беспилотников над регионами России

Ведомости

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над пятью регионами России. Из них 27 единиц были ликвидированы в Белгородской области, сообщает Минобороны России.

В небе над Воронежской областью сбили 22 беспилотника, над Липецкой – 10. Восемь воздушных целей российские военные поразили в Курской области. Два БПЛА были нейтрализованы в Крыму.

Ночью и ранним утром Росавиация вводила ограничения в аэропортах Тамбова («Донское») и Саратова («Гагарин»). На момент публикации материала мера отменена.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о гибели пожилой женщины при падении обломков БПЛА на частный жилой дом в Липецком округе. Еще два человека получили ранения. Кроме того, беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. В заселенной части здания было повреждено остекление, жителей эвакуировали. Также из-за падения БПЛА на парковке одного из предприятий в Ельце начался пожар.

Глава Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что в областном центре из-за падения обломков сбитого БПЛА повреждена кровля частного дома.

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