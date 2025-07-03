Киселев: в Азербайджане отсутствуют условия для дальнейшей работы Sputnik

Азербайджанские силовики начали задерживать россиян в республике после задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня (в рамках расследований убийств и покушений прошлых лет). 30 июня были задержаны журналисты «Sputnik Азербайджан» – руководитель редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Позже правоохранители Азербайджана отчитались о задержании россиян по делу о предполагаемом транзите наркотиков. Они отправлены в СИЗО.