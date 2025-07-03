Киселев: в Азербайджане отсутствуют условия для дальнейшей работы Sputnik
В Баку сейчас невозможно продолжать деятельность «Sputnik Азербайджан», так как в стране отсутствуют для этого условия, заявил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, передает «РИА Новости».
«За все годы своей работы деятельность нашего агентства была нацелена на развитие дружественных отношений между нашими народами, а редакционная политика была всецело посвящена развитию сотрудничества между Азербайджаном и Россией», – подчеркнул Киселев. Гендиректор также назвал обвинения, предъявленные сотрудникам редакции, «несостоятельными» и отметил «надуманный предлог» для их ареста.
3 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что доступ дипломатов к 13 задержанным россиянам в Азербайджане согласован. Это произошло после того, как республика в течение некоторого времени игнорировала ноту РФ с требованием предоставить консульский доступ.
Азербайджанские силовики начали задерживать россиян в республике после задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня (в рамках расследований убийств и покушений прошлых лет). 30 июня были задержаны журналисты «Sputnik Азербайджан» – руководитель редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Позже правоохранители Азербайджана отчитались о задержании россиян по делу о предполагаемом транзите наркотиков. Они отправлены в СИЗО.