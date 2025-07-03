Захарова сообщила о доступе к 13 задержанным россиянам в Азербайджане
Россия согласовала доступ дипломатов к 13 задержанным россиянам в Азербайджане. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости».
«Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России», – сказала она.
2 июля стало известно, что Азербайджан проигнорировал ноты России с требованием предоставить консульский доступ. В тот же день Захарова подтвердила, что Баку еще не предоставил консульский доступ к восьмерым арестованным российским гражданам.
Азербайджанские силовики начали проводить следственные мероприятия в отношении России после задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге в конце июня. Следственный комитет (СК) РФ подозревает их в совершении убийств в период с 2001 по 2011 г.
30 июня были задержаны журналисты «Sputnik Азербайджан» – руководитель редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Позже правоохранители Азербайджана отчитались о задержании россиян по делу о предполагаемом транзите наркотиков.