Лавров в День независимости США напомнил Рубио о «реалиях на земле»
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил телеграмму госсекретарю США Марко Рубио с поздравлениями по случаю Дня независимости иностранного государства. Ее текст опубликован в Telegram-канале российского ведомства.
«Рассчитываю, что совместными усилиями отношения между нашими странами закрепятся на созидательном векторе, обретут позитивную стабильность и предсказуемость на основе взаимного уважения и учета национальных интересов друг друга, предопределенных историей, географией и «реалиями на земле», – подчеркнул Лавров.
Он напомнил о Декларации независимости США, которая провозглашает права каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью, и пожелал американскому народу их незыблемости. Глава МИД РФ также выступил за то, чтобы страна продолжала следовать мирному пути.
Вечером 3 июля, накануне Дня независимости США, американский лидер Дональд Трамп и президент РФ провели шестой телефонный разговор в 2025 г. Как рассказал помощник российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, беседа длилась почти час. Лидеры в том числе затронули украинское направление. На вопрос Трампа о скорейшем прекращении военных действий Путин ответил, что Москва продолжает искать политическое решение конфликта и добиваться устранения его первопричин.