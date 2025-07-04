Лавров в День независимости США напомнил Рубио о «реалиях на земле»

Вечером 3 июля, накануне Дня независимости США, американский лидер Дональд Трамп и президент РФ провели шестой телефонный разговор в 2025 г. Как рассказал помощник российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, беседа длилась почти час. Лидеры в том числе затронули украинское направление. На вопрос Трампа о скорейшем прекращении военных действий Путин ответил, что Москва продолжает искать политическое решение конфликта и добиваться устранения его первопричин.