Трамп анонсировал бой UFC на территории Белого дома
На территории Белого дома в 2026 г. пройдет бой UFC, приуроченный к 250-летию подписания Декларации независимости США. Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп на митинге в Айове, передает Fox News. С этого боя начнутся праздничные мероприятия «America 250».
Он уточнил, что в следующем году бои пройдут в каждом из национальных парков США, полей сражений и исторических мест. Трамп охарактеризовал бой как «чемпионский» и отметил, что его смогут посетить до 25 000 человек.
UFC (Ultimate Fighting Championship) – международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе. Она проводит бои по смешанным единоборствам, также известные как ММА (Mixed Martial Arts), по всему миру.