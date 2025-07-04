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Кремль: Путин сам определит дату послания Федеральному собранию

Ведомости

Даты оглашения послания Федеральному собранию определяются президентом РФ Владимиром Путиным в соответствии с целесообразностью, которая имеется по срокам. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«В этом году, вы видите, президент считает целесообразным сделать это позднее. Конкретные сроки пока не определены», – сказал Песков.

Представитель Кремля пообещал, «как только президент посчитает это необходимым», проинформировать прессу.

В 2024 г. Путин огласил послание Федеральному собранию 29 февраля. Оно длилось 2 часа 6 минут. В частности, тогда президент анонсировал запуск новых нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Кадры». Он также сделал заявление о продлении льготной программы семейной ипотеки до 2030 г. и сообщил о продлении минимум до этого же срока программы материнского капитала. По словам Путина, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 г. должен увеличиться до 35 000 руб.

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