Авиасообщение между РФ и Саудовской Аравией запустят в октябре

Генеральный прокурор Игорь Краснов отметил, что этот вопрос поднимался полгода назад на встрече в Рио-де-Жанейро, однако так и не был решен. «Сегодня путь от Эр-Рияда до Москвы и от Москвы до Эр-Рияда занимает достаточно много времени, что не в полной мере способствует развитию туризма и привлечению взаимных инвестиций. Полагаю, что мы в рамках компетенции могли бы повлиять на разрешение данной проблемы», – сказал Краснов.