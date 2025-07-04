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Авиасообщение между РФ и Саудовской Аравией запустят в октябре

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о планах запустить прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией в октябре 2025 г. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

По мнению министра, это решение станет важным шагом для развития туристических обменов и укрепления деловых контактов между странами.

«В прошлом году турпоток из Саудовской Аравии в Россию увеличился почти в 6 раз по сравнению с 2023 г., и россияне тоже все чаще выбирают Саудовскую Аравию для своих путешествий. В прошлом году они совершили более 36 000 поездок в королевство», – пояснил Лавров (цитата по ТАСС).

Министр выразил уверенность, что дальнейшему развитию связей будет способствовать открытие прямого авиасообщения, а также соглашение об отказе от визовых требований, которое сейчас находится на завершающей стадии подготовки.

Генеральный прокурор Игорь Краснов отметил, что этот вопрос поднимался полгода назад на встрече в Рио-де-Жанейро, однако так и не был решен. «Сегодня путь от Эр-Рияда до Москвы и от Москвы до Эр-Рияда занимает достаточно много времени, что не в полной мере способствует развитию туризма и привлечению взаимных инвестиций. Полагаю, что мы в рамках компетенции могли бы повлиять на разрешение данной проблемы», – сказал Краснов.

3 июля сообщалось, что министр иностранных дел Саудовской Аравии прибыл в Москву с официальным визитом. Как сообщало саудовское внешнеполитическое ведомство, ключевой целью стало обсуждение перспектив двусторонних отношений, а также актуальных вопросов региональной и международной повестки.

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