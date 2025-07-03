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Лавров проведет переговоры с главой МИД Саудовской Аравии

Ведомости

4 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры в Москве с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Завтра [состоятся] переговоры с Сергеем Викторовичем Лавровым», – сказала дипломат (цитата по ТАСС).

3 июля министр иностранных дел Саудовской Аравии прибыл в Москву с официальным визитом. Как сообщило саудовское внешнеполитическое ведомство в соцсети X, основной целью визита является обсуждение перспектив развития двусторонних отношений, а также актуальных вопросов региональной и международной повестки.

30 июня Лавров провел встречу с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. По итогам переговоров глава российского МИДа заявил, что казахстанская сторона заверила о намерении пресекать случаи пролета украинских беспилотных летательных аппаратов через их территорию.

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