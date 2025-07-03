Лавров проведет переговоры с главой МИД Саудовской Аравии

3 июля министр иностранных дел Саудовской Аравии прибыл в Москву с официальным визитом. Как сообщило саудовское внешнеполитическое ведомство в соцсети X, основной целью визита является обсуждение перспектив развития двусторонних отношений, а также актуальных вопросов региональной и международной повестки.