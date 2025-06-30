Лавров: Казахстан пообещал пресечь пролеты украинских БПЛА через свою территорию

Украинские БПЛА неоднократно атаковали российские цели в Оренбургской области, Башкортостане и других близких к Казахстану регионах РФ. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский допускал, что дроны и запускались с территории Казахстана. Но это не означает, что страна вовлечена в эту деятельность. Малонаселенные территории Казахстана настолько обширны, что позволяют заниматься такой деятельностью без ведома местных властей, резюмировал эксперт.