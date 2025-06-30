Лавров: Казахстан пообещал пресечь пролеты украинских БПЛА через свою территорию

Лавров: Казахстан пообещал пресечь пролеты украинских БПЛА через свою территориюАстана находится в контакте с российскими военными и службами безопасности
Службы безопасности России и Казахстана находятся в контакте по теме пролета украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.
«Казахстанские друзья заверили, что они в своих контактах с украинской стороной принимают необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец», – подчеркнул Лавров (цитата по «РИА Новости»).
21 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила пролет нескольких десятков украинских дронов над Западно-Казахстанской областью Казахстана. По ее словам, факты пролета беспилотников, предположительно, для захода на удары в России, были зафиксированы 19 и 20 июня. Дипломат призвала ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на эти провокации и отреагировать на них должным образом.
Украинские БПЛА неоднократно атаковали российские цели в Оренбургской области, Башкортостане и других близких к Казахстану регионах РФ. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский допускал, что дроны и запускались с территории Казахстана. Но это не означает, что страна вовлечена в эту деятельность. Малонаселенные территории Казахстана настолько обширны, что позволяют заниматься такой деятельностью без ведома местных властей, резюмировал эксперт.