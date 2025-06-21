Захарова осудила пролет украинских беспилотников над Казахстаном

Захарова осудила пролет украинских беспилотников над КазахстаномПО ее словам, Киев представляет угрозу не только для России
МИД России решительно осуждает пролет нескольких десятков беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Западно-Казахстанской области Казахстана. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Дипломат уточнила, что факты пролета украинских БПЛА, предположительно, с целью захода на удары в России, были зафиксированы 19 и 20 июня. По ее мнению, произошедшее показывает беспринципную сущность властей Украины, которым «безразлична территориальная целостность других стран».
Захарова призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на подобные провокации, должным образом отреагировать на них публично, дистанцироваться от властей Украины и их западных кураторов, которые подвергают угрозе безопасность Евразийского региона. Она назвала очевидным, что украинское руководство представляет все более серьезную угрозу не только для России, но и для стран, с которыми на словах пытается выстраивать конструктивный диалог.
«Случившееся в очередной раз доказывает необходимость укрепления мер коллективной безопасности в рамках ОДКБ», – подчеркнула официальный представитель МИДа.
Российские цели неоднократно атаковались украинскими беспилотниками в Оренбургской области, Башкортостане и других близких к Казахстану регионах России. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, вполне вероятно что эти дроны и запускались с территории Казахстана. Но это не означает, что Казахстан как государство вовлечен в эту враждебную России деятельность. Его малонасаленные территории настолько обширны, что позволяют заниматься такой антироссийской деятельностью без ведома местных властей, говорит эксперт.
21 июня Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки системы противовоздушной обороны уничтожили 97 украинских беспилотников самолетного типа и четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США. Ночью российские военные ликвидировали пять БПЛА самолетного типа над регионами РФ. По два дрона нейтрализованы над Курской и Воронежской областями, еще один – над Мордовией.