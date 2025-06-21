Захарова осудила пролет украинских беспилотников над Казахстаном

Захарова призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на подобные провокации, должным образом отреагировать на них публично, дистанцироваться от властей Украины и их западных кураторов, которые подвергают угрозе безопасность Евразийского региона. Она назвала очевидным, что украинское руководство представляет все более серьезную угрозу не только для России, но и для стран, с которыми на словах пытается выстраивать конструктивный диалог.