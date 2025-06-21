ПВО сбила пять БПЛА над тремя российскими регионами

Ночью пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении временных ограничений на прием и отправку самолетов в аэропортах Казани и Тамбова. В 2:33 они были сняты для Тамбова, а в 6:30 – для столицы Татарстана. На запасной аэродром «ушли» два летевших в Казань самолета.