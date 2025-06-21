ПВО сбила пять БПЛА над тремя российскими регионами
Ночью дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили пять украинских БПЛА самолетного типа над тремя регионами, сообщили в Минобороны.
По два дрона сбито над Курской и Воронежской областями и один – над Мордовией.
По данным воронежского губернатора, пострадавших и разрушений в результате атак нет. Главы двух других регионов не сообщали о возможных последствиях.
Ночью пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении временных ограничений на прием и отправку самолетов в аэропортах Казани и Тамбова. В 2:33 они были сняты для Тамбова, а в 6:30 – для столицы Татарстана. На запасной аэродром «ушли» два летевших в Казань самолета.