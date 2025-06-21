Средства ПВО за сутки уничтожили 97 беспилотников и четыре бомбы JDAM
За прошедшие сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 97 украинских беспилотников самолетного типа и четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили цеха производства, места сборки и хранения ударных дронов, склады боеприпасов и военно-технического имущества и пункты временной дислокации подразделений вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 142 районах.
Вечером 20 июня средства противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами. По данным Минобороны, 15 БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, шесть – над Курской областью и два – над Воронежской.
В ночь на 21 июня российские военные нейтрализовали пять украинских беспилотников самолетного типа. По два дрона ликвидированы над территориями Курской и Воронежской областей, еще один нейтрализован над Мордовией.