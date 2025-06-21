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Средства ПВО за сутки уничтожили 97 беспилотников и четыре бомбы JDAM

Ведомости

За прошедшие сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 97 украинских беспилотников самолетного типа и четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили цеха производства, места сборки и хранения ударных дронов, склады боеприпасов и военно-технического имущества и пункты временной дислокации подразделений вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 142 районах.

Вечером 20 июня средства противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами. По данным Минобороны, 15 БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, шесть – над Курской областью и два – над Воронежской.

В ночь на 21 июня российские военные нейтрализовали пять украинских беспилотников самолетного типа. По два дрона ликвидированы над территориями Курской и Воронежской областей, еще один нейтрализован над Мордовией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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