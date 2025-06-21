Силы ПВО уничтожили 23 беспилотника ВСУ над Россией

В ночь на 20 июня российские силы ПВО уничтожили 61 украинский дрон над Россией. Тогда больше всего воздушных целей было поражено в Орловской области – 22 единицы. В Курской области российские военные сбили 14 беспилотников, в Белгородской – семь.