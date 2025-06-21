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Силы ПВО уничтожили 23 беспилотника ВСУ над Россией

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 23 украинских беспилотника за вечер 20 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

15 дронов были уничтожены над территорией Белгородской области, шесть – над Курской областью и два – над Воронежской областью.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетом в тамбовском аэропорту «Донское».

В ночь на 20 июня российские силы ПВО уничтожили 61 украинский дрон над Россией. Тогда больше всего воздушных целей было поражено в Орловской области – 22 единицы. В Курской области российские военные сбили 14 беспилотников, в Белгородской – семь.

В Воронежской области было уничтожено пять беспилотников, в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областях – по три дрона. Один беспилотник был уничтожен в Московском регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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