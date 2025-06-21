Силы ПВО уничтожили 23 беспилотника ВСУ над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 23 украинских беспилотника за вечер 20 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
15 дронов были уничтожены над территорией Белгородской области, шесть – над Курской областью и два – над Воронежской областью.
Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетом в тамбовском аэропорту «Донское».
В ночь на 20 июня российские силы ПВО уничтожили 61 украинский дрон над Россией. Тогда больше всего воздушных целей было поражено в Орловской области – 22 единицы. В Курской области российские военные сбили 14 беспилотников, в Белгородской – семь.
В Воронежской области было уничтожено пять беспилотников, в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областях – по три дрона. Один беспилотник был уничтожен в Московском регионе.